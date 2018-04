Incidente in viale Michelangelo, ragazza al volante si ribalta e si schianta contro 5 auto

Si ribalta al volante e si schianta contro cinque auto parcheggiate. E' finita in ospedale, a Villa Sofia, una ragazza di 22 anni che la scorsa notte è stata protagonista di un incidente in viale Michelangelo, all'altezza del civico 275, nei pressi di via Cruillas. E' successo intorno alle 2. La giovane stava viaggiando a bordo della sua Lancia Y nella corsia in direzione Borgo Nuovo, quando per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro cinque macchine parcheggiate. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.

"La ragazza ha riportato delle ferite ma in modo non grave - hanno spiegato dall'Infortunistica -. Abbiamo fatto la richiesta all'ospedale Villa Sofia per potrere svolgere tutti gli accertamenti (alcol test ed esami tossicologici) e stiamo aspettiamo una risposta per potere procedere".

Altro incidente nel tardo pomeriggio di ieri in via Vincenzo Di Marco 14 F, all'altezza dell'incrocio con via Raffaello Mondini: una Fiat Panda, che proveniva da via Pietro Ilardi, ha investito una ragazza, che nell'impatto ha battuto la testa. "Tanta paura ma nessuna conseguenza grave", hanno spiegato dall'Infortunistica, intervenuta anche in questo caso per effettuare i rilievi.