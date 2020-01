Incidente in viale Michelangelo, coinvolti un camion e tre auto: traffico in tilt

Scontro fra tre auto e un camion in viale Michelangelo. L'incidente è avvenuto intorno alle 12, nella carreggiata in direzione della rotonda di viale Lazio, all'altezza dei campetti di calcio del Green Prater. A seguito dell'impatto il traffico è andato in tilt. Sul posto le pattuglie dell'Infortunistica della polizia municipale e le ambulanze del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.