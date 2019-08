Tamponamento in viale Michelangelo: traffico a rilento, si ferma il tram

Tamponamento tra due auto in viale Michelangelo, all'altezza di via Paladini, in direzione di viale Lazio. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9,30. Entrambe le vetture coinvolte dopo l'impatto sono finite contro la ringhiera del tram, danneggiandola. Disagi al traffico e al trasporto pubblico: il tram infatti è stato costretto a interrompere le corse. Sul posto un'ambulanza e la polizia municipale. Non si conoscono le condizioni degli automobilisti, ma dalle prime informazioni nessuno sembra essere in pericolo di vita. (Articolo in aggiornamento)





