Incidente in viale Lazio, scontro auto-moto: un ferito grave

Grave incidente la notte scorsa all'incrocio tra viale Lazio e via Valdinoto. A scontrarsi sono state una Toyota e una moto Honda Cb 1.100. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 50 anni che è stato condotto in ospedale in codice rosso.

L'impatto è avvenuto intorno alle 22,30. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Toyota proveniva da via Valdonoto e si stava immettendo in viale Lazio quando è finito contro la moto. L'impatto è stato violento e l'uomo che era in sella alla Honda. G.M., è stato scaraventato sull'asfalto. Sul posto il 118 e la polizia municipale. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno condotto all'ospedale Villa Sofia.

E' solo l'utimo di una scia di incidenti che si sono verificate nelle ultime ore. Nella notte, in via Crispi all'altezza del molo Santa Lucia, si sono scontrate tre auto e una volante della polizia. La notte precedente invece l'incidente tra uno scooter e due auto (una è poi fuggita), nel quale sono rimasti coinvolti tre ragazzi.