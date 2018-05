Incidente stradale in Favorita, auto finisce tra gli alberi: tre feriti

Scontro tra auto in Favorita nel tardo pomeriggio. L'impatto è avvenuto all'altezza del Rifugio del cane. Almeno due i mezzi coinvolti e tre i feriti, soccorsi e portati a Villa Sofia dal personale del 118. Nello scontro, una delle vetture è finita fuori strada e ha terminato la sua corsa tra gli alberi. Sul posto le pattuglie della sezione infortunistica della polizia municipale, impegnate a effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. I feriti, secondo le prime informazioni, non sono in gravi condizioni.