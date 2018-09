Incidente in viale dell'Olimpo, cerca di evitare un cane e si schianta: grave un 34enne

Cerca di scansare un cane che attraversa la strada e si schianta con lo scooter. L’incidente è avvenuto ieri sera in viale dell’Olimpo - all’altezza del civico 8 - dove un 34enne residente in Campania, G.P., è stato soccorso da un’ambulanza e portato a Villa Sofia. La prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale sembrerebbe che l’uomo, che si trovava in sella al suo Piaggio Beverly, avrebbe fatto una manovra repentina per evitare l’animale che si trovava in mezzo alla carreggiata.

A seguito del violento impatto qualche automobilista di passaggio ha chiamato il 118 e chiesto con un’urgenza l’intervento di un’ambulanza. Le condizioni del 34enne sono apparse subito gravi, come confermato dagli esami che hanno evidenziato per lui un trauma toracico.