Incidente in viale del Fante, 25enne si schianta contro il muro della Palazzina Cinese: è grave

Incidente questa notte, intorno alle 3,15, all'incrocio tra viale del Fante e via dei Quartieri. Un'auto, una Renault Megane, si è schiantata contro il muro perimetrale della Palazzina Cinese. Il conducente, 25 anni, I.A. le sue iniziali, procedeva in viale del Fante ma all'altezza di piazza Niscemi, per cause ancora in via d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo e non ha seguito la curva.

Il giovane nell'impatto è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Villa Sofia dove si trova tutt'ora ricoverato: è ancora sotto osservazione e la prognosi resta riservata. Dai primi accertamenti sono emerse un'emorragia cerebrale e una contusione polmonare. Il paziente - fanno sapere dall'ospedale - è in attesa di essere trasferito nel reparto di neurochirugia.

In azione gli agenti della sezione infortunista della polizia munipale per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e le cause.