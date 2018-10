Incidente in via Croce Rossa, carabiniere investito da un minivan: è grave

Ancora un pedone investito mentre attraversa la strada. Un carabiniere di 57 anni, in servizio al nucleo Scorte, è stato travolto da un minivan in viale Croce Rossa. Secondo le prime informazioni il militare, libero dal servizio, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto il mezzo. Immediatamente soccorso dal 118, è stato condotto in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. I medici hanno diagnosticato traumi diffusi in più parti del corpo. Spetta agli agenti della polizia municipale ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

