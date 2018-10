Incidente stradale in viale Campania, anziana investita mentre attraversa: è grave

Grave incidente stradale ieri sera in viale Campania. Una donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada, all'altezza del civico 18, e adesso si trova ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Tutto è accaduto intorno alle 19. Secondo quanto reso noto, la donna, A.C., di 75 anni, stava attraversando quando è sopraggiunta una Ford Focus guidata da un uomo. L'impatto è stato molto violento e l'anziana è stata scaraventata per terra. Sul posto il 118 e la polizia municipale. I sanitari hanno soccorso la donna e l'hanno condotta a Villa Sofia in codice rosso. Gli agenti della sezione infortunistica stanno conducendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. L'auto, come da prassi, è stata posta sotto sequestro.

Solo lunedì un altro incidente e un altro pedone investito. Un carabiniere libero dal servizio è stato travolto da un minivan mentre attraversava in viale Croce Rossa.