Incidente in viale de Gasperi, scontro fra uno scooter e un'auto: grave un giovane

Ricoverato in codice rosso dopo il violento scontro con un’auto. L'incidente si è verificato intorno alle 20 di ieri in viale Alcide de Gasperi, all’incrocio con viale Strasburgo. Ad avere la peggio un 27enne, L.C., che viaggiava in sella al suo Kymco People. A seguito dell'impatto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il ferito al pronto soccorso di Villa Sofia dov'è entrato in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia municipale il ragazzo stava percorrendo viale Strasburgo in direzione di via Empedocle Restivo. Giunto all'incrocio (regolato da semaforo) il suo scooter si è scontrato con una Ford B-Max che invece percorreva viale Alcide de Gasperi in direzione di viale del Fante. L'impatto si è rivelato violento, tanto da sbalzare il giovane dalla sella facendogli fare un "volo" di una decina di metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Tac completa alla quale è stato sottoposto ha evidenziato una delicata contusione polmonare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Acquisite anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza nella speranza che grazie ai video si possano stabilire con certezza le responsabilità del giovane e dell'automobilista.

Sostieni PalermoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery