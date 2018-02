Il volo dal viadotto mentre tornava da lavoro, Gangi piange Gaetano Marannano

Stava percorrendo l’autostrada che conosceva bene per rientrare dopo una giornata di lavoro a casa dalla moglie e da sua figlia, ma l’impatto con un’altra auto ha fatto "schizzare" la sua contro le barriere per poi finire giù dal viadotto. Gangi piange per la scomparsa del 59enne Gaetano Marannano, rappresentante di vini che lavorava per conto di un’azienda di Leonforte (Enna), deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Petralia Sottana dopo lo scontro avvenuto ieri intorno alle 19 sulla Palermo-Catania, all’altezza del viadotto Passo Mattina II.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che Marannano, che viaggiava da solo a bordo della sua Renault Captur nella carreggiata in direzione Catania, sia entrato in contatto con la Ford Focus del 45enne L.G.P., anche lui agente di commercio. Un impatto lieve che però avrebbe fatto perdere al 59enne il controllo del mezzo. Poi un "volo" di diversi metri giù dal viadotto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Buonfornello, il personale Anas, due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che si sono occupati di recupare l'auto.

Troppo gravi le ferite riportate dal rappresentante di vini di Gangi, deceduto durante il trasporto verso l’ospedale di Petralia nonostante i tentativi del personale sanitario di strapparlo al suo destino. L’altro automobilista è stato invece trasportato al pronto soccorso di Termini Imerese: ancora da stabilire la prognosi, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Toccherà adesso agli agenti della Polstrada, impegnati fino a notte ad effettuare i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.