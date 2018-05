Incidente in via Zandonai, auto sbanda e finisce su una fiancata: ferita una ragazza

Paura alle prime luci dell'alba per una ragazza di 24 anni, rimsta coinvolta in un incidente stradale in via Zandonai. La giovane era alla guida di una Volkswagen Polo quando, all'incrocio con via Principe di Palagonia, ha perso il controllo della vettura. Dopo essersi scontrata con alcuni mezzi posteggiati, la Polo è finita su una fiancata. La ragazza è rimasta intrappolata tra le lamiere e per estrarla è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118, che l'ha soccorsa e condotta a Villa Sofia. Spetta agli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.