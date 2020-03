Incidente allo Sperone: perde il controllo, si schianta contro un'auto e si ribalta

Avrebbe perso il controllo per poi ribaltarsi con la sua auto. Paura ieri allo Sperone per l’incidente in cui è rimasto coinvolto un 81enne, M.B., che si trovava al volante della sua Fiat Uno di colore bianco. Per aiutarlo a uscire dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, intorno alle 20.40, stava percorrendo via Sperone in direzione di corso dei Mille. Per cause ancora da accertare l’auto dell’anziano ha urtato con violenza una macchina parcheggiata che si sarebbe trasformata in una pericolosa rampa.

A lanciare l’allarme diversi passanti e residenti che si sono affacciati alle finestre sentendo il botto provocato dall’impatto. Allo Sperone sono arrivati gli uomini del 115 che hanno aiutato l’anziano a uscire dall’auto e i sanitari del 118 che lo hanno portato al Buccheri La Ferla.

Non si conosconole sue condizioni cliniche, ma i medici avrebbero già escluso la riserva sulla vita. Sul posto anche la polizia municipale che ha eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica.

Per l’81enne, residente in zona, sarebbe stato richiesto anche il test alcolemico ma non si esclude possa aver avuto un malore mentre si trovava alla guida. Non è chiaro per quale ragione fosse in strada a quell'ora con il decreto che impone ai cittadini di restare a casa per la pandemia.