Incidente in via Selinunte, a bordo di una Vespa si scontra con un’auto: morto un uomo

Incidente mortale nel pomeriggio in via Selinunte, all’incrocio con via Piazzi, in zona via Dante. A perdere la vita un uomo, di 54 anni - N.P. le sue iniziali - che si è scontrato con un'auto. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma i tentativi di soccorrerlo si sono stati rivelati inutili.

L'impatto tra la Vespa Piaggio e la Volkswagen Polo, secondo una prima ricostruzione sarebbe stato così violento che lo scooterista avrebbe fatto un volo prima di finire sull'asfalto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi. Toccherà agli agenti ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto.