L'incidente mortale in zona via Dante, Rap in lacrime per Nicola: "Professionista di punta"

Si chiamava Nicola Polisano ed era un architetto dipendente della Rap la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio all'incrocio tra via Selinunte e via Piazzi, in zona via Dante. L'uomo, 54 anni (ne avrebbe compiuti 55 a settembre), era a bordo di una Vespa quando si è scontrato con un'auto. Un impatto fatale. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare la vittima.

Il cordoglio dell'amministratore unico della società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo Giuseppe Norata: "Come uomo e come padre non posso non rimanere sconvolto per una morte che improvvisamente ha sottratto un giovane all'affetto dei sui cari, degli amici e dei colleghi. Come Presidente di Rap sono costernato perché la morte ha colpito uno dei nostri professionisti di punta, serio ed equilibrato, competente ed entusiasta, un lavoratore capace di lasciare concreti segni di alta progettualità. Alla famiglia, il mio personale abbraccio e quello di tutta l’azienda a cui Nicola era particolarmente legato".

Polisano, sposato e padre, era l'architetto responsabile del polo impiantistico di Bellolampo e stava lavorando alla progettazione sesta vasca. Sulla dinamica indagano i vigili urbani.





