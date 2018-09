Incidente a Partanna, sbandano e cadono dallo scooter: un giovane in prognosi riservata

Sbandano con lo scooter, perdono il controllo e sbattono con violenza contro l'asfalto. Sono due i giovani rimasti feriti per un incidente avvenuto nella notte, intorno alle 3,30, in via Scordia, tra Partanna e Tommaso Natale. Apprensione per uno dei due feriti, il ventenne L.A., soccorso da un'ambulanza del 118 e portato a Villa Sofia. Dopo i primi accertamenti i medici del pronto soccorso hanno preferito mantenere la prognosi riservata.

A bordo dello scooter Honda su cui viaggiava c'era anche un diciottenne, M.M., ricoverato nello stesso ospedale con qualche ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che cercheranno di chiarire la dinamica dell'incidente. "Non risultano coinvolti altri mezzi - spiegano dal comando di via Dogali - né altre cause esterne. Abbiamo chiesto di eseguire gli accertamenti urgenti sulla persona".

Un altro violento impatto è avvenuto alle 5.30 di ieri mattina all'incrocio tra via corso Calatafimi e via Paruta. A scontrarsi due auto, una delle quali ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Un rocambolesco incidente da cui ne è uscito ferito il giovane che si trovava a bordo della Seat Ibiza nera (foto in allegato di Gabriele Visocaro), ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

