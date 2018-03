Incidente in via Roma, turista investito da una moto: è in prognosi riservata

Turista in prognosi riservata dopo essere stato travolto da una moto in via Roma. E' stato soccorso in gravi condizioni un francese di 51 anni che è stato investito intorno alle 12.30 dal conducente di una KTM 1090 Adventure, nel tratto che porta a piazza San Domenico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti e successivamente lo stesso motociclista. Sul posto gli agenti la polizia municipale.

A prestare le prime cure al francese sono stati i sanitari del 118 che lo hanno immobilizzato su una barella spinale prima di farlo salire sull'ambulanza. Durante la corsa al Civico è stato intubato e poi portato nel reparto di Rianimazione dov'è entrato in codice rosso. Gli uomini dell'Infortunistica hanno effettuato i rilievi tracciando sull'asfalto, con i gessetti, i punti utili per ricostruire la dinamica.

