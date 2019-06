Investito da uno scooter in via Roma, muore due mesi dopo: disposta l'autopsia

Due mesi fa era stato travolto da uno scooter davanti alle Poste di via Roma. Nonostante i primi soccorsi, il ricovero in ospedale e le dimissioni Giuseppe Settecase non si è mai più ripreso e dopo una lenta agonia è morto. E' stata disposta un'autopsia presso l'Istituto di medicina legale del Policlinico per stabilire il collegamento fra l'episodio, risalente al piovoso pomeriggio dello scorso 20 maggio, e il decesso dell'uomo di 72 anni.

L'incidente è avvenuto ad appena quattro giorni dallo scontro mortale in cui ha perso la vita un 55enne bengalese. Settecase stava attraversando da una parte all'altra della strada, proprio davanti alle poste centrali, quando un giovane a bordo di Piaggio Medley lo ha investito e lo ha fatto cadere con violenza per terra. In pochi minuti sono arrivati carabinieri, polizia, vigili e ambulanze del 118.

Il pedone è stato soccorso e portato immediatamente al Civico con una sospetta emoraggia e altri traumi. Dopo il ricovero Settecase è tornato a casa, continuando comunque per settimane a stare male. A indagare sull'accaduto gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che, una volta acquisiti i risultati dell'esame autoptico, decideranno come procedere in accordo con l'autorità giudiziaria.

"Probabilmente un'altra vittima della strada e anche questa volta - scrive il consigliere comunale Ottavio Zacco - in via Roma. Sarà l'autopsia a stabilirlo. Certo che da quel giorno non si è più alzato e non ha più parlato, spegnendo così una persona piena di vita e di energia. Esprimo la mia vicinanza e le mie condoglianze ai familiari di Giuseppe Settecase".