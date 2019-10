Incidente in via Roma, donna travolta da uno scooter mentre attraversa sulle strisce

Pedone travolto sulle strisce pedonali in via Roma. Un incidente è avvenuto intorno alle 11.30 all’altezza di via Gorizia. Ad avere la peggio una donna, di cui non si conoscono le generalità, che è stata portata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del Civico dov’è entrata in codice giallo. Sul posto la polizia e i vigili urbani della sezione Infortunistica per effettuare i rilievi di rito. Rallentamenti nella via che da agosto scorso è possibile percorrere, tra via Cavour e la stazione, in entrambi i sensi di marcia.