Incidente in via Principe di Paternò, vigile travolto da motociclista mentre esegue i rilievi

Un agente della polizia municipale la notte scorsa è stato travolto da una moto mentre stava eseguendo i rilievi di un incidente avvenuto in via Principe di Paternò, all’incrocio con viale Boris Giuliano. Il vigile è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Le sue condizioni non sarebbero gravi: è entrato in ospedale con un codice giallo.

L'incidente avvenuto poco prima, al quale l'agente stava lavorando, ha coinvolto due auto e provocato due feriti.