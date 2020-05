Sferracavallo, ha un incidente con l'auto e scappa... a nuoto: ripescato dalla guardia costiera

La dinamica è ancora da accertare, così come le eventuali responsabilità delle due parti. Di certa c'è l'uscita di scena messa in atto da un 32enne, protagonista di un incidente in via Plauto: dopo lo scontro con una Fiat Panda l'uomo è sceso dalla sua Citroen, si è diretto in mare e si è tuffato. Bracciata dopo bracciata ha cercato di allontanarsi dal luogo dello scontro ma la fuga è stata interrotta da una motovedetta della guardia costiera che lo ha ripescato e portato sulla terraferma, dove aveva lasciato l'auto.

A restare coinvolti nello scontro avvenuto oggi pomeriggio l'auto del 32enne e un'utilitaria a bordo della quale c'erano due donne e due bambini di 3 e 6 anni. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che una delle due macchine abbia invaso la corsia opposta. Un impatto frontale che si è rivelato abbastanza violento ma senza gravi conseguenze per nessuno. Oltre alla dinamica bisognerà chiarire cosa abbia spinto l'uomo ad allontanarsi scegliendo l'insolita via di fuga.

I primi a intervenire sul posto sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno identificato il 32enne, gli occupanti dell'altra auto e raccolto le prime testimonianze da chi aveva assistito alla scena. Le indagini sono poi passate per competenza alla polizia municipale. Toccherà infatti agli agenti dell'Infortunistica verificare cosa abbia provocato l'incidente e per quale ragione l'uomo, originario di Cinisi, sia scappato in mare pur sapendo che sarebbe poi dovuto tornare a recuperare la propria macchina.