Cep, travolta da un'auto mentre attraversa: anziana morta dopo due mesi

I traumi riportati erano troppo gravi. Dopo due mesi è morta all'ospedale Villa Sofia Gaetana Impallari, 80 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 31 gennaio in via Pietro Scaglione, nel quartiere Cep. L'anziana stava attraversando la strada, quando è sopraggiunta una Fiat Bravo, che l'ha travolta. La donna è stata soccorsa e portata a Villa Sofia. Dopo le prime cure, era stata trasferita nel reparto di Neurorianimazione, dove è deceduta.