Incidente a Monte Pellegrino, si schianta con la moto contro guard rail e muore a 18 anni

Ancora sangue sulle strade di Palermo. Un ragazzo di 18 anni è morto intorno a mezzanotte dopo essersi schiantato contro il guard rail a Monte Pellegrino. Il giovane era in sella alla sua Suzuki GS 500. La vittima (G.F. le iniziali) è uno studente dell'istituto Regina Margherita: ha perso la vita dopo lo schianto contro la barriera metallica di via Pietro Bonanno, nel tratto compreso tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia. In moto con lui c'era un amico di 19 anni, C.S., soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia.

Pare che i due si trovassero in gruppo con altri amici quando è avvenuto l'incidente. Per cause ancora da accertare, il diciottenne avrebbe perso il controllo della sua Suzuki GS 500: un violento impatto che non ha lasciato scampo al giovane per il quale ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e chiarire cosa abbia provocato l'incidente.