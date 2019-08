Incidente a Monte Pellegrino, fuori pericolo l'amico del ragazzo morto

E' fuori pericolo il giovane di 19 anni rimasto coinvolto la scorsa settimana in un incidente stradale a Monte Pellegrino, dove è morto il 18enne Giulio Franco.

C. S, amico di Franco, è ancora ricoverato a Villa Sofia ma i medici hanno sciolto la prognosi sulla vita. Dello schianto in moto contro la barriera metallica di via Pietro Bonanno, nel tratto compreso tra il belvedere e il santuario di Santa Rosalia, non ricorda nulla. E nemmeno dei giorni precedenti. C. S., che si trovava in moto con Franco, aveva riportato un'emorragia cerebrale e vari traumi nella caduta: il più preoccupante alla milza. Adesso continuerà la riabilitazione in ospedale.

Tirano quindi un sospiro di sollievo parenti e amici del ragazzo, che in questi giorni non lo hanno lasciato un minuto da solo.