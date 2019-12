Incidente in via Bonanno, tre feriti in uno scontro auto-scooter: grave un 25enne

Venticinquenne in prognosi riservata dopo un incidente ai piedi di Monte Pellegrino. Un violento scontro è avvenuto ieri pomeriggio in via Pietro Bonanno, proprio davanti alla sede del Corpo Forestale. Ad avere la peggio è stato il giovane (D.M.D.L. le iniziali) che si trovava alla guida del suo Yamaha, soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Villa Sofia con un trauma toracico-addominale, un trauma cranico e una doppia frattura. Feriti lievemente anche l'amico che si trovava in sella con lui, il 27enne E.S., e l'automobilista (il 58enne E.S.) che era al volante dell'altro mezzo coinvolto, una Opel Adam.

Secondo una prima ricostruzione l'auto e lo scooter viaggiavano in direzioni opposte. Per cause da accertare uno dei due conducenti avrebbe invaso l'altra carreggiata, forse per scansare un animale o un altro mezzo, provocando così il violento impatto frontale. Su segnalazione di alcuni passanti sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e tre ambulanze che hanno portato anche gli altri due feriti al pronto soccorso di piazza Salerno per accertamenti. Le loro condizioni però non desterebbero preoccupazioni.