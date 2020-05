Incidente davanti all’Ucciardone, auto contro un lampione: un ferito

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo dell’illuminazione. Un incidente si è verificato questa mattina in via piano dell’Ucciardone, la strada che costeggia l’omonimo carcere tra piazza Giachery e via Francesco Crispi. A restare ferita una delle due persone che si trovavano a bordo di una Fiat Grande Punto. Proprio nello stesso punto nel novembre del 2013 perse la vita la 22enne Alessia Prestigiacomo, sul lampione ancora oggi ci sono dei fiori e una sua foto. In pochi minuti il traffico in zona è andato in tilt. Atteso l’intervento della polizia muncipale e di un’ambulanza del 118. (Articolo in aggiornamento)



