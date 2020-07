Incidente in via Perez, tre auto si scontrano e finiscono contro quelle in sosta: 2 feriti

Il frastuono di un violento incidente ha svegliato la notte scorsa i residenti di via Perez, zona via Oreto. Sei le auto coinvolte - tre erano in movimento e altrettante in sosta - e due le persone che sono rimaste ferite. Per una di queste, un uomo di 47 anni, è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso.

E' successo tutto intorno all'1, all'incrocio tra via Perez e via Todaro, dove si sono scontrate tre vetture. Alcuni dei mezzi, per la violenza dell'impatto, sono finiti contro le auto parcheggiate - tre in tutto - danneggiandole. Una vettura è inoltre finita contro una cassetta della luce e alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che dovranno chiarire la dinamica e accertare le responsabilità, ma anche la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Il personale sanitario ha medicato e condotto in ospedale i due feriti. Secondo quanto reso noto dalla municipale, si tratta di uno dei conducenti delle auto e del passeggero di un'altra auto. Al primo i soccorritori hanno assegnato il codice rosso per la gravità dei traumi riportati. Centinaia di persone sono scese in strada svegliate dal boato e hanno anche tentato di aiutare i feriti. Il fascicolo sull'incidente è adesso al vaglio della sezione Infortunistica della polizia municipale.