Incidente in via Calvi, violento scontro nella notte tra due auto: grave un giovane

Ancora un violento scontro, l'ennesimo all'incrocio tra via Pasquale Calvi e via Enrico Albanese. Un ragazzo di 26 anni, F.L., è stato ricoverato a Villa Sofia dopo un incidente avvenuto intorno alle 2 di stanotte e in cui sono rimaste coinvolte due auto. Il giovane si trovava al volante della sua Peugeot 307 che a seguito dell'impatto con la Fiat 500 del diciottenne S.B., rimasto miracolosamente illeso, si è schiantata contro un muro.

Secondo una prima ricostruzione l'auto di F.L. stava percorrendo via Albanese in direzione via Libertà mentre il diciottenne viaggiava su via Pasquale Calvi. Dopo l'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. I sanitari del 118 hanno soccorso sul posto S.B. e trasportato d'urgenza il 26enne in ospedale dov'è entrato in codice rosso.

Il ragazzo, che ha riportato diversi traumi, è stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. Gli agenti della polizia municipale, come da prassi, hanno eseguito l'alcol test per verificare le condizioni dei due automobilisti al momento dell'incidente. Entrambe le auto sono state rimosse con il carro attrezzi in attesa che le forze dell'ordine procedano con il sequestro per eseguire ulteriori accertamenti.