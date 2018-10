Incidente in via Oreto, pedone investito da uno scooter: è grave

Ancora una volta un pedone investito mentre attraversa la strada. E' accaduto intorno alle 22.30 di ieri in via Oreto, all'incrocio con via Buonriposo. Il malcapitato (non si conoscono le generalità ndr) è stato travolto da uno scooter. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, a cui spettano i rilievi, e il 118. Il ferito è stato condotto all'ospedale Civico in codice rosso. Il mezzo è stato sequestrato.