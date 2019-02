Incidente in via Olio di Lino, giovane investito da un'auto: "Colpa della strada al buio"

Pedone investito da un'auto ieri sera, intorno alle 19, in via Olio di Lino. L'incidente è avvenuto all'altezza degli ex campi di calcetto 3M (ora Tikitaka), nella strada che collega Borgo Molara al quartiere Pagliarelli. Un ragazzo di 26 anni stava camminando lungo la strada quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasferito il giovane - rimasto ferito - al pronto soccorso.

"Il fatto si ripropone ancora una volta - tuona l'ex consigliere di circoscrizione Domenico Fanciuso -, nei mesi scorsi sempre nello stesso punto un ragazzo è finito in coma per un altro incidente. Ho segnalato tante volte la pericolosità della strada al buio in questo tratto, ma non sono stato ascoltato. Rinnovo l'appello agli organi competenti e tutte le istituzioni affinché si attivino per un rapido intervento, prima che ci scappi il morto".

Appello condiviso dalla sorella del ragazzo: "Ditelo al caro sindaco Orlando di fare il suo dovere, la strada è al buio riferisce a PalermoToday - e a momenti piangevo un fratello morto. Mio fratello si è rotto la clavicola e si deve operare. Ha avuto anche dei punti in fronte e ha perso i denti".