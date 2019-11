Incidente in via Olio di Lino, scontro frontale fra due auto: grave una donna

Violento scontro frontale fra due auto in via Olio di Lino. Due donne sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto oggi pomeriggio non lontano dall'incrocio con via Molara. Ad avere la peggio una 77enne che si trovava alla guida della sua Fiat Seicento. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118 la donna è stata portata all'ospedale Civico. La prognosi resta riservata.

L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 35. Al volante dell'altra auto, una Skoda Fabia, c'era un'altra donna (F.V. le iniziali), portata all'Ingrassia dov'è entrata in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.