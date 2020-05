Incidente tra via Libertà e via Notarbartolo, medico cinquantenne muore dopo 10 giorni

Ha lottato tra la vita e la morte per dieci giorni ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. E' deceduto nel reparto di Rianimazione il medico di 50 anni Salvatore Cusimano, vittima di un incidente avvenuto il 19 maggio in via Libertà. L'uomo, specializzato in Otorinolaringoiatria, si trovava in sella alla sua Kawasaki Ninja quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Smart di colore nero all'incrocio con via Notarbartolo.

Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118 Cusimano è stato portato con un'ambulanza al Trauma center di Villa Sofia e trasferito nel reparto di Rianimazione. Già in un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi ma la situazione è precipitata in poco più di una settimana. Nonostante gli sforzi fatti, i medici ieri sera hanno dovuto constatare il suo decesso.

Adesso toccherà agli agenti della polizia municipale ricostruire la dinamica dell'incidente. Fondamentali potrebbero risultare i video ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza e acquisiti dal personale dell'Infortunistica. Quelle immagini porebbero chiarire quanto accaduto quel 19 maggio e di chi siano le responsabilità. Al vaglio la posizione dell'automobilista che si trovava al volante della Smart coinvolta nell'impatto.