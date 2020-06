Incidente alla Noce, scontro fra due auto e una moto: un ferito

Scontro fra due auto e una moto. Un incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Noce, all'altezza del civico 37. Nell'impatto sono rimaste coinvolte Ford Fiesta e una Honda Transalp. Ad avere la peggio è stato il motociclista, il 46enne S.B., soccorso sul posto dai sanitari del 118 e portato con un'ambulanza all'ospedale Villa Sofia.

Sull'episodio indagano gli agenti dell'Infortunistica che cercheranno di ricostruire la dinamica. Sotto la lente della polizia municipale la manovra di inversione a "U" fatta da uno dei due automobilisti. Non si conosce la prognosi del motociclista per il quale però i medici, dopo i primi accertamenti, avrebbero escluso gravi conseguenze fisiche.

L'incidente di oggi è avvenuto non lontano da via Paolo Gaggio, dove pochi giorni fa lo street artist LukeArt ha realizzato un murale per ricordare Agostino Cardovino. Il giovanissimo è morto lo scorso 21 giugno dopo essere stato travolto da un'auto in viale Regione siciliana, all'altezza di via Perpignano. Una tragedia sulla quale ora stanno cercando di fare chiarezza l'Infortunistica e la Procura di Palermo.

