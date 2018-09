Due incidenti nella notte, scontro auto-moto in via Montepellegrino

Scontro auto-moto vicino al mercato ortofrutticolo. Un incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23.30, in via Montepellegrino. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una macchina e una Honda Cbr. Ad avere la peggio il motociclista, C.D., che è stato soccorso in prima battuta dal personale del 118 e portato a Villa Sofia dov’è entrato in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione Infortunistica per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Poco dopo la pattuglia si è spostata in via D’Ossuna dove un uomo alla guida della sua auto - per cause ancora da accertare - è andato a schiantarsi contro un palo. Anche per lui si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del Civico.