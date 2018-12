Incidente in via Montepellegrino, travolto da un'auto mentre attraversa: grave un uomo

Ancora una volta un pedone è rimasto seriamente ferito in seguito a un incidente stradale. Nel tardo pomeriggio una vettura ha travolto un 77enne, C.A., che stava attraversando la strada in via Montepellegrino, davanti al mercato ortofrutticolo.

A causa del violento impatto l'anziano è finito contro il parabrezza della vettura riportando un grave trauma cranico, ferite sparse e fratture alle gambe. Soccorso dal 118, è stato condotto all'ospedale Villa Sofia. La prognosi è riservata.

Sul luogo dell'incidente, oltre a due volanti di polizia, sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica per eseguire i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dei fatti. La strada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti, creando rallentamenti in tutta la zona.