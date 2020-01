Incidente mortale in via Messina Marine: getta la spazzatura, pedone travolto e ucciso

Il 2020 palermitano inizia con una tragedia. Un uomo di 73 anni, Salvatore Guercio, questa notte è stato investito da un'auto e ucciso in via Messina Marine mentre attraversava. Secondo una prima ricostruzione era sceso in strada per buttare la spazzatura. L'uomo era noto nella zona: gestiva infatti un bar ed era il padre di un operatore del servizio anticendio.

L'incidente è avvenuto mentre nelle abitazioni erano in corso i festeggiamenti di Capodanno. Dopo il violento scontro il 73enne è stato soccorso e poi trasportato all'ospedale Civico dove è morto a causa delle gravi ferite. Gli agenti della sezione Infortunistica stanno indagando per chiarire i contorni del tragico impatto. L'investitore rischia adesso l'accusa di omicidio stradale. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in via Messina Marine.