Incidente in via Messina Marine, sorpasso fatale: muore dopo impatto terrificante

Scontro mortale in via Messina Marine. Un grave incidente si è verificato intorno alle 14 all'altezza di via Antonio Laudicina, la strada che porta verso il centro commerciale Forum, nella zona della Bandita. A perdere la vita un uomo del quale non si conoscono ancora le generalità che sarebbe deceduto prima dell'arrivo al pronto soccorso del Buccheri la Ferla.

Coinvolti un autobus Amat, una Volkswagen Golf, una Fiat 600 e altri due mezzi in sosta. Secondo le prime informazioni sono altri tre i feriti. A provocare lo scontro sarebbe stato un sorpasso azzardato, ma a ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire eventuali responsabilità sarà l'Infortunistica della polizia municipale. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118.

Un altro grave incidente si è verificato ieri sera in via Marchese di Villabianca dove un'ambulanza, dopo lo scontro con un'Alfa Romeo, ha terminato la sua corsa finendo contro la vetrina di un negozio d'abbigliamento all'incrocio con via Duca della Verdura. Quattro in tutto i feriti. A destare preoccupazione le condizioni dell'autista soccorritore ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Villa Sofia.

