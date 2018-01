Incidente in via Messina Marine, auto investe donna e fugge: caccia al pirata della strada

Investe un pedone e fugge senza prestare soccorso. E' caccia al pirata della strada che nella tarda serata di ieri ha travolto una donna che si trovava in via Messina Marine. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla.

La malcapitata stava attraversando quando è sopraggiunta la vettura, che l'ha travolta e ha proseguito la sua corsa. Immediati i soccorsi. La donna è stata condotta al pronto soccorso del nosocomio. "I medici - spiegano dalla sala operativa della polizia municipale - le hanno attribuito un codice giallo, ha dei traumi ma non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al conducente".