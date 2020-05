Incidente in via Messina Marine, si ribalta una 500: 32enne ferito gravemente

Auto si ribalta in via Messina Marine dopo lo scontro con un altro mezzo. Sono tre le persone rimaste ferite a seguito dell'incidente avvenuto intorno alle 22 di ieri all'altezza di via Antonino Laudicina. Ad avere la peggio il 32enne F.D., che si trovava al volante della sua Fiat Punto, portato in prima battuta al pronto soccorso del Buccheri la Ferla. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e Infortunistica.

Nello stesso ospedale sono stati portati con due ambulanze anche il conducente e il passeggero della Fiat 500 che si è ribaltata. Le condizioni del ventenne che guidava l'auto, D.D., e del diciottenne A.L. non desterebbero però preoccupazioni. Secondo una prima ricostruzione l'auto con a bordo i due giovani stava percorrendo via Messina Marine mentre la Punto proveniva da via Laudicina.

Per cause ancora da accertare le due macchine sono entrate in "rotta di collisione". Dopo il violento impatto "sono arrivati tempestivamente - spiega un passante - i vigili del fuoco, le ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine". Sono state le squadre del 115 a riportare il mezzo ribaltato sulle sue ruote prima della rimozione con un carro attrezzi.

Ultime due foto allegate di Salvo Lupo

Gallery