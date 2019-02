Incidente in via Messina Marine, bici travolta da una Smart: ragazzo in prognosi riservata

Il violento scontro tra un'auto e una bicicletta, due giovani feriti - uno in modo grave - e la vettura che finisce la sua corsa contro un altro mezzo parcheggiato. E' quanto successo la notte scorsa, dopo le 2, in via Messina Marine all'altezza del civico 531.

Una Smart ha travolto, per cause ancora al vaglio della polizia municipale, la bici e poi è finita contro una Fiat Panda che era parcheggiata. Il ciclista - L.D. di 22 anni - è stato sbalzato per terra e ha riportato serie lesioni. Soccorso dal 118 è stato portato all'ospedale Buccheri La Ferla, dove è ricoverato in prognosi riservata. Alla guida dell'auto c'era invece M.M., 26 anni, rimasto ferito in modo meno grave. Anche lui adesso si trova in ospedale. I mezzi sono stati sequestrati.