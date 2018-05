Incidente in via Messina Marine, coinvolte quattro auto: tre feriti

Scontro fra auto in via Messina Marine, all’altezza del Buccheri La Ferla, intorno alle 3 di notte. Quattro i mezzi coinvolti, tra questi una vettura posteggiata, tre le persone rimaste ferite. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti nel vicino ospedale. Dopo le cure del caso, sono stati dimessi. Sul luogo dello scontro anche la polizia municipale. Saranno gli agenti della sezione Infortunistica a ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.