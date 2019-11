Incidente in zona Fiera, perde il controllo della moto e cade: morto 43enne

Tragedia nella notte a Palermo. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente intorno all'1,30 in via Martin Luter King, poche decine di metri dopo l'entrata principale della Fiera del Mediterraneo. Secondo una primissima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo della propria moto - mentre procedeva in direzione di via Bonanno - battendo violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto i carabinieri e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.

Il corpo senza vita del 43enne (del quale non sono state fornite le generalità in attesa che vengano avvertiti i familiari) giaceva per terra a pochi metri dal mezzo a due ruote, una moto di grossa cilindrata. Da una prima analisi della scena dell'incidente non sembrano coinvolti altri mezzi. Anche se è opportuno attendere i rilievi per escludere con certezza che a far perdere il controllo della moto non sia stata un’altra vettura. (Articolo in aggiornamento)