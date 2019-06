Incidenti a Gibilrossa e Palermo, perdono il controllo dell’auto e si ribaltano

Ha perso il controllo della sua Audi A1 che si è ribaltata nel cuore della notte. Un incidente è avvenuto a Gibilrossa, sulla strada provinciale 37 che Belmonte Mezzagno a Misilmeri. Solo tanta paura e qualche graffio per il conducente dell’auto, un 35enne, che dopo essere uscito dall’abitacolo ha chiamato le forze dell’ordine. Per lui non sono stati necessari l’intervento dei sanitari del 118 o il trasporto in ospedale. I militari hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto poco dopo la mezzanotte.

Secondo le prime informazioni non risulterebbero coinvolti altri mezzi, come nell’incidente registrato in via Mariano Stabile, a Palermo. Erano da poco trascorso le 2.15 quando una 27enne, alla guida della sua Fiat Panda, ha sbandato e si è capovolta urtando due auto in sosta (una Toyota Yaris e una Renault Capture) e uno scooter Piaggio Liberty. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per chiarire cosa abbia provocato l'incidente. Disposto l'alcol test per la giovane automobilista.

