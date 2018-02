Cavallo imbizzarrito sfonda il vetro di un'auto: paura per una donna in pieno centro

Paura per una donna che era al volante della sua auto in via Mariano Stabile: un cavallo l'ha "tamponata" rompendo il vetro posteriore della sua macchina. E' successo intorno alle 13. La donna, sulla quarantina, che viaggiava da sola a bordo di un'utilitaria, si trovava all'altezza dell'incrocio con via Ruggero Settimo quando il semaforo è diventato rosso. Ha frenato, ma il cavallo, che trainava un calesse, e la seguiva trottando, andava spedito. Tanto da non evitare l'impatto.

"La donna - raccontano i poliziotti che l'hanno soccorsa - sta bene, non si è fatta nulla. Si è solo spaventata". Il cavallo è rimasto ferito ma è stato subito medicato. Circa mezz'ora dopo sia l'auto della donna che il calesse sono stati rimossi dalla strada e il traffico è tornato regolare.