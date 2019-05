Incidente all'Addaura, si schiantano contro auto in sosta: 4 feriti, uno in prognosi riservata

Quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un'incidente avvenuto all'Addaura, in via Margherito da Brindisi: uno di loro, il conducente (44 anni), si trova adesso in prognosi riservata all'ospedale di Villa Sofia. I quattro (tra i quali anche dei minorenni), a bordo di una Peugeot 206, si sono schiantati contro un'auto in sosta: una Nissan Qashqai, parcheggiata sul ciglio della strada.

L'impatto attorno alle 23,30 di ieri in una strada, via Margherito da Brindisi, nota per le scorribande notturne in auto a tutto gas. Già in passato infatti si sono verificati incidenti di questo tipo e in un caso c'è pure scappato il morto. Sul posto oltre al nucelo infortunistica dei vigili urbani, chiamato a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Dalla polizia municipale fanno sapere che c'è stata una richiesta dell'alcol test, ma ancora non se ne conosce l'esito.