Incidente in via Marchese di Villabianca, autobus travolge pedone

Travolto da un autobus in via Marchese di Villabianca. Un uomo di 60 anni è stato portato con un'ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia dopo l'incidente avvenuto intorno alle 13 all'incrocio con via Tommaso Gargallo. I primi accertamenti dei sanitari hanno evidenziato alcuni lievi traumi cerebrali e polmonari: non è in pericolo di vita ma dovrà restare sott'osservazione per qualche giorno.

Nel luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza con le quali sarà possibile accertare le responsabilità delle due parti. Stando alla versione dell'autista Amat, che si trovava alla guida del mezzo della linea 106, il pedone avrebbe attraversato senza prestare attenzione al colore del semaforo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho provato a scanzarlo - ha spiegato a PalermoToday - ma è sbucato all'improvviso e l'ho colpito con la parte anteriore destra. Le siepi che ci sono nell'aiutola tra la carreggiata principale e quella laterale nascondono completamente la vista. Forse andrebbero tagliate, è pericoloso". A indagare sull'accaduto per chiarire la dinamica dell'incidente sarà il personale dell'Infortunistica.

Gallery