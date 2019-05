Incidente in via Libertà, taxi si scontra con un'auto e travolge una donna: è grave

Incidente in via Libertà questa mattina verso le 12.30. Un taxi si è scontrato con un'auto, all'altezza dell'incrocio con via Archimede, poi è finito sul marciapiede dove ha travolto una donna rimasta ferita gravemente e portata con l'ambulanza a Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118.

L'incidente in via Libertà Non ci sono foto disponibili.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'auto, una Fiat Croma station wagon blu, stesse percorrendo via Archimede quando, all'incrocio con via Libertà, quando è avvenuto l'impatto con il taxi. Lievemente feriti anche i conducenti dei due mezzi.

Toccherà agli agenti della sezione l'infortunistica chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente. Al vaglio degli investigatori le testimonianze di alcuni passanti che hanno assistito la scena.





