Incidente in via Libertà, due feriti in uno scontro fra scooter: uno è grave

Due feriti nello scontro fra due scooter in via Libertà. Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri all’incrocio con via Duca della Verdura. Coinvolti un Honda Sh sul quale viaggiava il 62enne A.L. e un Piaggio Medley guidato da L.L., 22 anni. Sulla dinamica indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi sul posto.

Secondo una prima ricostruzione i due scooter viaggiavano in direzioni opposte, uno percorreva via Notarbartolo in direzione del porto e l’altro via Duca della Verdura verso la stazione ferroviaria. Uno dei due avrebbe poi svoltato provocando un violento impatto in cui sono rimasti gravemente danneggiati entrambi i mezzi.

Ad allertare i sanitari del 118 sono stati alcuni passanti. Un’ambulanza ha portato il 62enne all’ospedale Villa Sofia dov’è entrato in codice rosso per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. Il giovane invece è stato portato al Policlinico ma i primi esami avrebbero escluso gravi conseguenze. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.