Incidente in via Libertà, travolta da una moto mentre attraversa: ferita una donna

Stava attraversando la strada quando si è ritrovata per terra, sanguinante. Una donna di 57 anni è stata investita da una moto stamani in via Libertà, all'altezza di via Ariosto.

"La donna - spiegano dalla sala operativa della polizia municipale - stava attraversando la strada ed era sulle strisce. Il mezzo è sopraggiunto e l'ha colpita".

Il motociclista, alla guida di una Honda Transalp, si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e il 118. La malcapitata è stata condotta all'ospedale Villa Sofia. Non si conoscono le sue condizioni, ma non dovrebbero essere gravi.

Quasi negli stessi minuti un altro incidente si è verificato all'interno del parco della Favorita, dove un 69enne ha perso il controllo dell'autp finendo contro il cancello del Giusino.