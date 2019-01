Incidente in via Libertà, tre feriti gravi: "Urla strazianti, un intero quartiere è sceso in strada"

Un'auto spaccata in due, lamiere accartocciate, uno scooter distrutto, le urla, la disperazione, tre persone a terra sull'asfalto. Terrificante scontro ieri sera in via Libertà poco dopo le 22. Il bilancio è di tre feriti in gravi condizioni. Lo schianto si è verificato all'altezza di via Giusti. Coinvolta un'altra auto. Uno dei due automobilisti non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. In tanti hanno assistito alla scena. Alcuni pezzi di auto sono finiti su un albero mentre a causa del violento schianto un palo della luce è stato completamente divelto .

"Le urla di dolore dei feriti hanno subito attirato l'attenzione di passanti e residenti - racconta a PalermoToday un giovane -. L'allarme è stato lanciato pochi attimi dopo dagli agenti di presidio sotto casa del Presidente Mattarella oltre che dalle numerose persone presenti sul posto.

Si è dato molto da fare un medico che si trovava nei paraggi. I tre feriti erano tutti in gravi condizioni".

I feriti sono stati trasportati in ospedale dove sono arrivati in codice rosso. Sul posto - oltre alle ambulanze del 118 - sono arrivati i carabinieri, la polizia e poco dopo gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, che hanno subito ascoltato chi ha assistito all'incidente per ricostruire la dinamica. E' caccia all'auto pirata. La strada è stata transennata subito dopo.

Intanto chi c'era punta il dito sulla lentezza dei soccorsi: "Grave ritardo nell'intervento dei soccorsi, la prima ambulanza è arrivata solo a distanza di 25 minuti dall'incidente, nonostante l'immediata allerta, la vicinanza di Villa Sofia e l'assenza di traffico".